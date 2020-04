Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Spiegel abgefahren

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch zwischen 17:00 und 05:55 Uhr kam es auf der Föhnstrasse, in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren Opel Corsa ordnungsgemäß in einer Parkbucht ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß dann, vermutlich beim Vorbeifahren gegen den rechten Spiegel, dabei wurde der Spiegel erheblich beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon (05922) 98 00 zu melden.

