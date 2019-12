Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit Motorroller unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 25.12.19, gegen 16.50 Uhr, fiel einer Spaziergängerin auf dem Firstweg in Bad Bergzabern ein Motorroller auf, dessen Fahrer deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum zeigte. Der Halter des Rollers, ein 46-jähriger Südpfälzer, konnte angetroffen werden. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholschnelltest die Befürchtungen der Spaziergängerin bestätigte, musste der Rollerfahrer die Beamten mit zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einer Untersagung der Weiterfahrt in diesem Zustand wurde gegen den 46-jährigen auch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

