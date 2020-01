Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Tankstelle in Wennigsen ausgeraubt

Hannover (ots)

Zwei Männer haben am Donnerstagabend, 30.01.2020, eine Tankstelle an der Degerser Straße, nahe der Einmündung zur Johannes-Kepler-Straße, in Wennigsen ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die beiden Täter die Geschäftsräume gegen 21:35 Uhr und begaben sich zur Kasse. Dort forderte einer einen Kunden (20) auf, sich ruhig zu verhalten. Dann schlug er mit einem Schlagstock auf den Tresen. Sein Komplize feuerte unterdessen mit einer Schreckschusswaffe in die Luft und forderte von der Angestellten (19) Geld. Dann flohen beide mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die Gesuchten sind schätzungsweise 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank und sprachen Hochdeutsch. Der Unbekannte mit dem Schlagstock war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover mit farbigem Muster und ebenso dunklen Schuhen wie Hose. Eine Sonnenbrille verdeckte Teile seines Gesichts. Sein Komplize trug ebenfalls einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Zudem war das Gesicht hinter einer weißen Maske verborgen.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Die Tankstelle ist bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ausgeraubt worden (wir haben berichtet). /ahm

Den Zeugenaufruf zur ersten Tat finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4483980 (05.01.2020)

