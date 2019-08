Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Diebstahl aus Pkw (34/1408)

Römerberg (ots)

13.08.2019, 19:30 Uhr - 14.08.2019, 10:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter aus dem Innenraum eines Am Unteren Schlittberg in Römerberg abgestellen Audi eine Tasche mit einem Föhn und Pflegeutensilien, ein Lederetui mit einem TomTom-Navigationsgerät und einen geringen Münzgeldbetrag. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 150EUR. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

