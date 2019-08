Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Verkehrsunfall - Anhänger kippt um und Auto fährt sich fest

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwoch, dem 14.08., befuhr eine Zugmaschine mit Anhänger den Kreisverkehr der L454 am nördlichen Ortsrand von Schauernheim. Während der Kurvenfahrt verrutschte ungesicherte Ladung auf dem Anhänger, weshalb dieser umkippte. Ladung fiel herunter und ein Teil der flüssigen Ladung (Destillat) ergoss sich über die Fahrbahn. Der 70jährige Fahrer des Gespanns blieb hierbei unverletzt. Für die Dauer der Bergung musste die Straße vor dem Ortseingang Schauernheim vorübergehend gesperrt werden. An der Sperrung fuhr sich eine 80jährige Pkw-Fahrerin beim Versuch zu wenden in der Böschung fest und musste ebenfalls von einem Abschleppdienst aus der Böschung gezogen werden. Ein Schaden entstand hierbei nicht.

