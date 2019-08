Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 14.08.2019, gegen 15.45 Uhr, befährt ein 55-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Motorrad die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnunterführung. In Höhe der Hausnummer 28 fährt ihm ein 21-jähriger Mann aus Dirmstein mit seinem Pkw von hinten auf und schiebt in noch etwa 20 Meter vor sich her. Der Motorradfahrer wird hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Bei dem Pkw-Fahrer werden durch die eingesetzten Beamten Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Er wird zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe wird angeordnet, zudem wird sein Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von schätzungsweise 1500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell