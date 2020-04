Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Hecke in Brand

Herzlake (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochmittag zu einem Brand in der Straße Am Brink ausrücken. Hier war nach Gartenarbeiten eine Hecke in Brand geraten. Ein Anwohner entfernte zuvor mithilfe eines Gasbrenners das Unkraut auf der Hofeinfahrt, wodurch rund 15 Meter der Hecke Feuer fingen. Zudem setzte entstehender Funkenflug Laub in der Dachrinne eines Nachbarhauses in Brand. Sachschaden entstand hier nicht.

Die Feuerwehr aus Herzlake und Holte waren mit fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer.

