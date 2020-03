Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Vollendeter Betrug durch ein Gewinnversprechen (20.03.2020 - 21.03.2020)

Spaichingen (ots)

Einen Gewinn stellte am Freitagnachmittag die angebliche Frau Klein von einer Lotteriegesellschaft einer 34-jährigen Geschädigten in einem Anruf in Aussicht. Die falsche Lotteriegesellschafts-Mitarbeiterin bezog sich bei dem Lockanruf auf bisherige Lotterieteilnahmen der 34-Jährigen. Der Anruf der in perfektem Hochdeutsch sprechenden Frau Klein erfolgte auffälligerweise mit Anrufererkennung auf das Smartphone der 34-Jährigen.

So angelockt vereinbarte die vermeintliche Frau Klein mit ihrem Opfer weitere Telefonate für Samstag mit Übermittlung der Gewinndaten. Der Anruf bei der Geschädigten folgte verabredungsgemäß mit der bereits bekannten Anrufererkennung und mit der freudigen Mitteilung eines Gewinns über eine Geldsumme von 49.000 Euro.

Frau Klein bat die Geschädigte zur Begleichung der für die notarielle Gewinnauszahlung erforderlichen Sicherheitsgebühren um Erwerb von Wertkarten und anschließende telefonische Übermittlung der auf den Wertkarten sichtbaren Guthaben-Codes. Damit könne jeder Bestechungsversuch ausgeschlossen werden.

Die 34-Jährige ließ sich täuschen, erwarb digitale Geschenkkarten des Anbieters "Steam" im Gegenwert von 900 Euro und übermittelte die Wertkarten-Codes an die unbekannte Tatverdächtige. Nachdem die Geschädigte keinen weiteren Rückruf mit Details zur Gewinnauszahlung erhielt, wurde sie stutzig, recherchierte im Internet und wurde darauf aufmerksam, Opfer dieser Betrugsmasche geworden zu sein. Die angebliche Frau Klein war telefonisch nicht mehr erreichbar.

Die 34-Jährige wandte sich schließlich an das örtlich zuständige Polizeirevier Spaichingen, wo nach Klärung des Sachverhalts eine Strafanzeige wegen Betrugs aufgenommen wurde. Letztlich ist der Geschädigten ein Vermögensschaden. Glücklicherweise gelang es ihr, einen durch die Tatverdächtige noch nicht abgerufenen Betrag auf ihren eigenen bei dem Wertkartenanbieter eingerichteten Account zu sichern.

Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder bereitgestellt.

Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen

