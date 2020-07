Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher durch Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend (23.07.2020) in eine Wohnung an der Straße Sonnenbühl eingebrochen. Offenbar verschaffte sich der Täter gegen 21.50 Uhr über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Haus und gelang so in das Schlafzimmer. Noch bevor er den Raum durchsuchen konnte, betrat die 47-jährige Bewohnerin ihr Schlafzimmer und überraschte den Einbrecher, der beim Erblicken sofort die Flucht ergriff. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters. Zu dem Einbrecher ist lediglich bekannt, dass er etwa 30 Jahre alt gewesen sein soll. Er trug ein helles T-Shirt und eine kurze dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

