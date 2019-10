Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Frau schlägt in Disko auf Mann ein

Meppen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des vergangenen Wochenendes kam es in der Diskothek "Penthaus" zu einer Körperverletzung. Gegen 5.30 Uhr schlug eine unbekannte Frau an der Theke mit der Faust auf einen Mann ein und verletzte ihn am linken Auge. Zeugen, insbesondere eine Gruppe Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

