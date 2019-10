Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Hotel und Restaurant

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu einem Einbruch in ein Hotel und in das sich darin befindliche Restaurant in der Straße Am Stadtpark gekommen.

Die bislang unbekannten Täter drangen zunächst in das Restaurant ein und begaben sich anschließend in die Hotelräumlichkeiten. Hier entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Zu einem weiteren Einbruch ist es in der Bahnhofstraße gekommen. Hier brachen die Täter mehrere Türen in einem Hotel auf und entwendeten aus einem verschlossenen Büroraum eine Geldbörse samt Inhalt. Die Schäden werden jeweils auf mehrere hundert Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

