POL-EL: Lingen - Zwei Unfallfluchten binnen weniger Tage

Lingen (ots)

Nachdem es im Ahornweg bereits am 16. Oktober zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist, wurde dort am auch Donnerstagabend ein Auto angefahren und erheblich beschädigt. Da die beiden Unfallorte unmittelbar nebeneinander liegen und die Straße nur sehr schwach frequentiert ist, könnten sie möglicherweise miteinander in Zusammenhang stehen. Am 16. Oktober wurde dort eine Grundstückseinfriedung erheblich beschädigt. Am Donnerstagabend hatte ein unbekannter Verursacher dann einen dort abgestellten Honda Jazz angefahren und erheblich beschädigt. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

