Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer verursacht Unfall

Lingen (ots)

Am Samstagabend, 19. Oktober, ist es am Zebrastreifen des Konrad-Adenauer-Ringes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.45 Uhr überquerte dort ein bislang unbekannter Radfahrer in einer weißen Jacke die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Fahrer eines Minibusses musste stark abbremsen, so dass eine Person in dem Fahrzeug leicht verletzt wurde. Hinweise zu dem Radfahrer werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

