Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am späten Donnerstagabend (23.07.2020) versucht in ein Restaurant an der Kleinen Königstraße einzubrechen. Ein 34-jähriger Passant hörte gegen 23.50 Uhr eine zu Bruch gehende Glasscheibe und sah zwei Männer über die Tübinger Straße in Richtung Rotebühlplatz flüchteten. Offenbar hatten die Täter versucht, in ein Restaurant an der Kleinen Königstraße einzubrechen. Beide Täter sollen schlank sowie 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein und eine helle Hautfarbe gehabt haben. Einer trug einen grauen Pullover und eine kurze Hose. Sein Komplize war mit einem dunkelblauen Poloshirt und einer kurzen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

