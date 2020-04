Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Fachwerkhaus in Meiswinkel - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen- Meiswinkel ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag(05.04.2020) zu einem Brand gekommen. Gegen 02:30 Uhr wurden Kräfte von Feuerwehr und Polizei in die Weiherdammstraße gerufen.In einem Fachwerkhaus war zuvor aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die Hausbewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen und es wurde glücklicher Weise keine Person verletzt. Die Feuerwehr brachte das Feuerwehr unter Kontrolle, das Haus ist zunächst jedoch nicht mehr bewohnbar. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell