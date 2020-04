Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei ahndet Verstöße gegen das Kontaktverbot in der Öffentlichkeit - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Zu insgesamt einundzwanzig Einätzen rückten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein infolge des bestehenden Kontakverbotes in der Öffentlichkeit aus. Zwischen Freitag und Sonntagmorgen(05.04.2020) mussten die Beamten in zehn Fällen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz fertigen. In allen Fällen hielten sich mehr als zwei Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Einsatzanlässe gab es im gesamten Kreisgebiet. So mussten die Beamten in Siegen, Kreuztal, Neunkirchen, Hilchenbach und Bad Berleburg tätig werden.

