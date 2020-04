Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrunkener Radfahrer randaliert- Polizeigewahrsam - #polsiwi

Siegen (ots)

Ein unter starkem Alkoholeinfluss stehender Radfahrer randalierte am späten Samstagabend(04.04.2020) in Weidenau. Nachdem er das zuvor von ihm genutzte Fahrrad über den Gehweg der Weidender Straße geschleudert hatte verständigten Anwohner die Polizei. Der 29-Jährige verhielt sich auch nach Eintreffen der Beamten aggressiv. Er sperrte sich und musste gefesselt werden. Anschließend wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Abend endete für den 29-Jährigen in der Ausnüchterungszelle. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstandes gegen Polizeibeamte.

