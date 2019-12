Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler mit rund 1,8 Kilogramm Haschisch festgestellt

Bunde (Ostfrl.) (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Freitagnacht rund 1,8 Kilogramm Haschisch aus dem Verkehr gezogen. Ein 28-Jähriger wollte die Drogen im Wert von rund 17.000,- Euro in einem Fernreisebus über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln.

Der 28-Jährige war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem grenzüberschreitend fahrenden Fernreisebus über die Autobahn 280 aus den benachbarten Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 02:20 Uhr wurde der Bus von einer Streife der Bundespolizei auf dem Rastplatz Bunderneuland angehalten und im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert.

Die sichtliche Nervosität des 28-jährigen Polen bei der Überprüfung seiner Ausweisdokumente, konnten die Bundespolizisten schnell aufklären. Im Rucksack des Mannes entdeckten die Beamten ein Paket mit rund 1,8 Kilogramm Haschisch. Außerdem hatte er noch eine Kleinstmenge von rund 3 Gramm Marihuana dabei.

Die Drogen mit einem Verkaufspreis von ca. 17.000,- Euro im Straßenhandel wurden beschlagnahmt. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Mangels Haftgründen blieb der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

