Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuerwehr und Polizei bewältigten Brandgeschehen -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagmorgen (31.03.2020) zu einem Brandgeschehen in die Schützenstraße gerufen worden. In einem Einfamilienhaus war ein Feuer im Keller ausgebrochen, durch das niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Eurosumme geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen deuten, wenngleich die Brandursache noch nicht abschließend feststeht, auf den technischen Defekt eines Elektrogeräts hin.

