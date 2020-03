Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus mit vier Verletzten -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Zu einem Kellerbrand sind am Montagabend (30.03.2020) Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in den Hans-Thoma-Weg gerufen worden. Gegen 20:15 Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Warnsignale eines Rauchmelders im Hausflur. Dadurch alarmiert stießen sie bei der Überprüfung im Gebäude tatsächlich auf einen Brand in einem Kellerraum. Die durch das Haus gezogenen Rauchgase zogen vier Anwohner im Alter von 45 - 68 Jahren in Mitleidenschaft, die entsprechende Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Spezialisten für Brandermittlungen haben die Ermittlungen aufgenommen und werden heute den Brandort untersuchen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell