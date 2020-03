POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Nach Ladendiebstahl in die Justizvollzugsanstalt ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz ++ Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzen Personen ++

Leer - Nach Ladendiebstahl in die Justizvollzugsanstalt

Leer - Am Montagmittag entwendete ein 36-jähriger Mann aus Weener mehrere Tabakwaren in einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße. Als er den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einer 52-jährigen Mitarbeiterin des Marktes angesprochen und festgehalten. Der 36-Jährige riss sich los und konnte zunächst flüchten. Hierdurch wurde die 52-Jährige leicht an den Händen verletzt. Weit kam der Flüchtige jedoch nicht. Ein weiterer Mitarbeiter des Marktes konnte den Mann schließlich festhalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf. Hierbei stellte sich zudem heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Emden - Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei eine 19-Jährige Frau aus Emden, welche die Geibelstraße gemeinsam mit ihrem 26-jährigen Bruder auf einem Kleinkraftrad befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad nicht zum 01. März des Jahres erneuert wurde und ein nun veraltetes Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem verfügte die junge Frau nicht über eine Fahrerlaubnis, die für das Fahren mit dem Kleinkraftrad erforderlich gewesen wäre. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Leer - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

Leer - Am Montagmittag kam es gegen 12:45 Uhr auf der Papenburger Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand drei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 26-Jährige Frau mit ihrem 4 Jahre altem Kind die Papenburger Straße in einem Pkw Audi in Richtung der Spier-Kreuzung. Offenbar erkannte sie nicht rechtzeitig, dass ein vor ihr fahrender 32-jähriger Mann seinen Pkw Renault verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 26-Jährige fuhr auf den Wagen des 32-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw Opel einer 24-jährigen Frau aufgeschoben. Letztlich wurde auch der Opel auf einen weiteren stehenden Pkw Dacia einer 31-jährigen Frau aufgeschoben. Der 4-jährige Junge, eine 38-jährige Beifahrerin im Opel sowie der 32-jährige Fahrer des Renault wurden leicht verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt. Die Fahrzeuge blieben alle fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in oberer vierstelliger Höhe.

