Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW fährt Ampelmast um- Fahrer flüchtet

Boizenburg (ots)

In Boizenburg hat ein LKW am Mittwochmorgen einen Ampelmast umgefahren. Der Fahrer des Unglücksfahrzeuges flüchtete nach dem Vorfall. Er konnte jedoch wenig später gestellt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr auf der B 5, als der LKW beim Linksabbiegen zunächst auf eine Verkehrsinsel geriet. Dort prallte das Lastauto dann gegen die Ampel, die daraufhin umknickte. Zeugenaussagen zufolge soll sich der 62-jährige Fahrer den Schaden noch kurz angesehen haben. Anschließend sei er in die Fahrerkabine gestiegen und davongefahren. Aufgrund von mehreren Zeugenhinweisen konnte die Polizei den betreffenden LKW nur wenig später in einem naheliegenden Gewerbegebiet feststellen. Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der bei diesem Vorfall angerichtete Gesamtschaden wurde zunächst auf über 15.000 Euro geschätzt.

