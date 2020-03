Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Pkw++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Leer -Diebstahl aus Pkw- In der Zeit vom Samstag den 07.03.2020, 12:00 Uhr bis zum Sonntag den 08.03.2020, 10:00 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma im Gewerbegebiet "Am Emsdeich" zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen aus einem dort befindlichen VW Kleinbus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Pkw von bislang unbekannten Tätern durch Einwirken auf die Fahrertür geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden die Tachometereinheit mit dazugehöriger Armaturenverkleidung und die beidseitigen vorderen Innentürverkleidungen entwendet. Es wurde eine Spurensuche vor Ort durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer unter 0491-97690-0 in Verbindung zu setzen.

Weener -Diebstahl aus Pkw- Am Sonntag den 08.03.2020 in der Zeit von 19:00-19:45 kam es im Eichenweg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen mit einem nicht näher bekannten Hilfsmittel die Seitenscheibe des Pkw ein und entwendeten die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche mit Inhalt. In der Handtasche befanden sich, neben einer dreistelligen Summe Bargeld, auch diverse Karten und persönliche Papiere. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener unter 04951-913119 oder mit der Polizei in Leer unter 0491.97690-0 in Verbindung zu setzen.

Jemgum -Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person- Am Sonntag den 08.03.2020 um 15:45 Uhr kam an der Holtgaster Str. in Höhe der Siedlung Soltborg zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person. Ein 30jähriger Mann kam mit seinem Pkw in einer Linkskurve aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er mit seinem Pkw ein dort befindliches Brückengeländer und kam dann anschließend in dem dort verlaufenden Graben zu Stehen. Durch die eingesetzten Beamten wurde bei dem Fahrzeugführer eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. Zudem ist der Verunfallte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der beteiligte Fahrzeugführer wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt, an dem geführten Pkw entstand Totalschaden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

