Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automat gestohlen und aufgebrochen

Hochspeyer/Enkenbach-Alsenborn (ots)

In einem Waldstück zwischen Hochspeyer und Enkenbach-Alsenborn ist in den vergangenen Tagen ein aufgebrochener Zigarettenautomat gefunden worden. Das Gerät wurde von einem Zeugen am unteren Ende eines tiefen Hanges entdeckt.

Den Spuren zufolge wurde der Automat gewaltsam geöffnet und komplett leergeräumt. Seit wann er dort im Wald liegt, ist derzeit noch unklar. Der Zustand des Geräts lässt aber vermuten, dass er schon vor einiger Zeit dort abgelegt wurde.

Wo der Automat vorher aufgestellt war und gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die sich daran erinnern, in den zurückliegenden Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Waldstück beobachtet zu haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

