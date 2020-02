Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 13 Maßnahmen in 90 Minuten

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Rund 90 Minuten lang hat die Polizei am Dienstag den Verkehr in Otterbach in der Lauterstraße kontrolliert. In dieser Zeit wurden vier Mängelberichte, sieben Verwarnungen, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und eine Strafanzeige fällig.

Bei den meisten der erwischten "Verkehrssünder" (6) handelte es sich um Gurtmuffel, die sich nicht angeschnallt hatten. Sie müssen ein Bußgeld von 30 Euro bezahlen.

Ein Fahrer wurde verwarnt, weil er die notwendigen Dokumente nicht dabei hatte. Ein weiterer erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil er mit dem Handy am Ohr erwischt wurde. Ihm drohen nun ein mindestens Punkt im Verkehrszentralregister und 100 Euro Bußgeld.

Strafrechtlich ermittelt wird nun gegen den Fahrer eines Leichtkraftrades. Der Jugendliche war während der Kontrolle auf einem Parkplatz aufgefallen, weil das Kennzeichen an seinem Moped beinahe waagrecht zum Boden angebracht war, so dass es nicht abgelesen werden kann. |cri

