Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei Arbeiten auf einer Baustelle an der Mercedesstraße hat sich am Freitagvormittag (24.01.2020) ein 37 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt. Der 37-Jährige war gegen 11.00 Uhr damit beschäftigt, ein etwa 1,5 Tonnen schweres Bauteil mit einem Kran aufzustellen, als sich plötzlich aus unbekannten Gründen ein Haken löste und das Bauteil aus zirka einem Meter Höhe auf den rechten Fuß des Mannes fiel. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

