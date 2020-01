Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.01.2020) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Kronenstraße einen Rucksack sowie einen Laptop gestohlen zu haben. Der Mann betrat gegen 14.40 Uhr das Geschäft. Dort soll er zuerst den Rucksack an sich genommen und anschließend den Laptop in den Rucksack gesteckt haben. Der Schaden beträgt knapp 500 Euro. Der 32 Jahre alte algerische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (23.01.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

