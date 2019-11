Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Geistenbeck, 01.11.2019, 12:37 Uhr, Kuhlenweg (ots)

Heute Mittag rief ein Bewohner eines Hauses am Kuhlenweg bei der Leitstelle der Feuerwehr an und meldeten den Warnton eines Rauchwarnmelders. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner bereits die Fenster zum Lüften geöffnet. In der Küche waren wohl beim Toasten Toasts und Brötchen stark angebrannt und hatten den Rauchwarnmelder ausgelöst. Die eintreffende Feuerwehr kontrollierte noch mal die Küche und schloss die schon eingeleitete Lüftungsmaßnahme mit einem Hochdrucklüfter ab. Die Wohnung konnte den Mietern nach Abschluss der Arbeiten übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell