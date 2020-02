Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Entstempelte Kennzeichen am falschen Auto

Kaiserslautern (ots)

Wegen Kennzeichenmissbrauchs ermittelt die Polizei derzeit in der Ländelstraße. Einer Streife war hier am Dienstagmittag ein abgestellter Pkw aufgefallen, dessen Kennzeichenschilder entstempelt, also nicht mehr gültig waren.

Eine Überprüfung des amtlichen Kennzeichens ergab, dass die Schilder auch nicht zu dem Fahrzeug gehörten, an dem sie angeschraubt waren. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichen sicher. Die weiteren Ermittlungen nach dem Fahrzeughalter laufen. |cri

