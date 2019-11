Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Bietigheim-Bissingen gesucht; Unfallflucht in Steinheim an der Murr und in Gemmrigheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Kollision zwischen Omnibus und PKW

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.00 Uhr in Bissingen ereignete. Ein 51-jähriger Kraftomnibusfahrer war auf der Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend in Richtung Bissingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Prinz-Eugen-Straße, stieß er mit einem Mercedes zusammen, dessen 79 Jahre alter Fahrerin in diesem Moment von der Prinz-Eugen-Straße nach rechts auf die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der Verkehr wird in diesem Bereich durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Da widersprüchliche Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen im Raum stehen, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Citroen, der am Dienstag zwischen 10.15 und 10.35 Uhr in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr auf einem Supermarktparkplatz abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen Lkw handelt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

Gemmrigheim: Peugeot beschädigt - Verursacher flüchtet

Etwa 2.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 12:10 Uhr in der Blumenstraße in Gemmrigheim begangen wurde. Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker rückwärts von der Schubertstraße in die Blumenstraße ein und beschädigte hierbei den am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass der Verursacher eventuell mit einem Kleinlaster unterwegs war und vermutlich das Beleuchtungsglas am Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unbekannte kümmerte sich anschließend nicht um den Unfall und fuhr davon. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

