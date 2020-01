Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall in der Tuttlinger Straße

Rottweil (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei totalbeschädigten Pkw ist es am Donnerstagabend in der Tuttlinger Straße gekommen. Eine 30-Jährige war gegen 17 Uhr gemeinsam mit zwei Mitfahrern in ihrem Citroen unterwegs. Nach einer Tankstelle in der Tuttlinger Straße wollte sie nach links abbiegen, blinkte deshalb und fuhr zur Fahrbahnmitte. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie jedoch anhalten. Dies übersah eine 19-Jährige, die mit ihrem MINI hinter dem Pkw der 30-Jährigen unterwegs war und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Insassen des Citroen wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Pkw entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 19.000 Euro.

