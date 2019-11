POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Diebstahl aus Jugendzentrum ++ Diebstahl aus Pkw ++ Amtsanmaßung - Zeugen gesucht! ++ Rauchentwicklung im Motorraum ++ Sachbeschädigungen durch Graffiti ++ Schuppenbrand ++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Emden - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Emden - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Adalbert-Stifter-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Auricher Straße. Während der Grünphase der Ampelanlage beabsichtigt der 20-jährige nach rechts in die Auricher Straße abzubiegen. Der Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Auricher Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt und querte die Adalbert-Stifter-Straße bei angezeigtem Rotlicht. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer verletzt wurde. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Gegen 10:45 Uhr am gestrigen Donnerstag ereignete sich in der Doelestraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der VW wurde am Heck beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt die Polizei in Emden entgegen.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Jugendzentrum

Rhauderfehn - In der Kirchstraße kam es in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen zu einem Diebstahl aus dem dortigen Jugendzentrum. Ersten Erkentnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter durch beschädigen einer Glasscheibe in einer Holztür in das Objekt. Im Inneren wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus einer Kasse entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Emden - Am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw in der Neutorstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge legte der Fahrzeugnutzer seine Jacke kurzzeitig im unverschlossenen Pkw ab, um Gegenstände abzuladen. Diese kurze Zeit nutzte ein bislang unbekannter Täter, um die Geldbörse samt Inhalt aus der Jackentasche zu entwenden. Neben Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und einer EC-Karte wurde die grüne Geldbörse entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Amtsanmaßung - Zeugen gesucht!

Moormerland - Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer in der Osterstraße auf einen dunklen Pkw VW aufmerksam, der ihm mit einem blauen Blinklicht in der Windschutzscheibe bereits eine gewisse Zeit verfolgte. Der junge Mann hielt mit seinem Pkw an. Aus dem Pkw VW stiegen zwei junge Männer mit weißen T-Shirts und der Aufschrift "POLIZEI" aus und gingen auf den Wagen des Mannes zu. Sie forderten unter Angabe eines vermeintlichen Verstoßes die Bezahlung eines Verwarngeldes. Dem jungen Mann kam die Aktion nicht seriös vor und informierte die Polizeidienststelle in Leer. Daraufhin entfernten sich die beiden unbekannten Männer, welche auf ein Alter von 25 Jahren und eine Größe von 170cm geschätzt werden, mit dem dunklen Kleinwagen mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Leer (LER-) in Richtung Timmel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Hinweisgebern und bittet in diesem Zusammenhang um Kontaktaufnahme. Personen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben, werden ebenfalls um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Rauchentwicklung im Motorraum

Leer - Am Donnerstagmittag bemerkte der Fahrer eines Pkw VW während der Fahrt in der Straße "An der Seeschleuse" eine Rauchentwicklung im Motorraum des Pkw. Der Mann hielt seinen Pkw an und öffnete die Motorhaube. Ein Zeuge bemerkte die Situation und versuchte den beginnenden Brand zu löschen. Hierbei verletzte er sich leicht an der Hand. Die eingesetzten Polizeibeamten löschten die Rauchentwicklung mit einem Feuerlöscher, bevor ein eigentlicher Brand entstand. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Zur Ursache der Rauchentwicklung liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Leer - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Leer - Am Donnerstagnachmittag bemerkte ein Zeuge im Parkhaus am Bahnhof diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass insgesamt drei Pkw, der Ticketautomat sowie das Treppenhaus durch schwarze Graffiti-Schriftzüge beschädigt wurden. Bislang unbekannte Täter nutzten hierzu Spraydosen mit schwarzer Farbe und sprühten die Schriftzüge "bleck boys" auf die genannten Objekte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Schuppenbrand

Leer - Am Freitagmorgen bemerkten Anwohner gegen 06:40 Uhr einen Schuppenbrand in der Großstraße. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten und der Feuerwehr stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Der gemauerte Schuppen wurde erheblich beschädigt. Weitere Gebäude waren von dem Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf eine vierstellige Gesamtsumme geschätzt.

Moormerland - Brand eines Einfamilienhauses

Moormerland - Am Donnerstagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis über einen bereits erloschenen Brand in einem Einfamilienhaus in der Rudolf-Kinau-Straße. Die Polizeibeamten stellten bei dem Wohnhaus, dessen Bewohner zurzeit ortsabwesend sind, fest, dass es im Inneren offenbar zu einem Zimmerbrand kam. Durch den entstandenen Ruß ist das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund einer hohen Rauchgasbelastung konnte das Gebäude am gestrigen Tag nicht näher untersucht werden, sodass der Brandort beschlagnahmt wurde. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zum Brandzeitpunkt dauern an. Der Schaden am brandbetroffenen Gebäude wird seitens der Polizei auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Leer - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Fahrer eines Pkw BMW in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

