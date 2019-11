POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund eines Hagelschauers ++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++ Ladendieb leistet Widerstand ++ Diebstahl aus Schuppen ++ Diebstahl eines Mopeds ++ Auffinden von Betäubungsmitteln ++

Emden / A 31 - Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund eines Hagelschauers

Emden - Am Mittwoch, den 13.11.2019, gegen 15.00 Uhr, ereigneten sich auf der A 31, Richtungsfahrbahn Emden, zwischen den Anschlussstellen Emden-Ost und Emden-Wolthusen auf hagelglatter Fahrbahn zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen sowie einer schwer- und zwei leicht verletzten Personen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000,- Euro an den beteiligten Fahrzeugen und am Autobahnkörper. Beim zweiten Verkehrsunfall musste ein Pkw infolge Rauchentwicklung vorsorglich durch die Feuerwehr Emden abgelöscht werden. Ab ca. 15:35 Uhr wurde die BAB 31 in Fahrtrichtung Emden an der AS Emden-Ost voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Fast zeitgleich ereigneten sich auf der Gegenfahrbahn, RF Oberhausen, zwischen den Anschlussstellen Emden-Mitte und Emden-Wolthusen ebenfalls zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20000,- Euro an den beteiligten Fahrzeugen und am Autobahnkörper. Auch hier wurde ab ca. 15:35 Uhr die BAB 31 in Fahrtrichtung Oberhausen an der AS Emden-Wolthusen voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Nach erfolgter Unfallafnahme wurden beide Vollsperrungen gegen 17:00 Uhr wieder aufgehoben.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ostrhauderfehn - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Lkw die B 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Zwischen Strücklingen und Stickhausen, im hier zweispurigen Bereich der B 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg (sog. 2+1 System), geriet der 72-jährige mit seinem Lkw ersten Erkenntnissen zufolge immer weiter auf die linke Spur und übersah hierbei eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw, die seitlich neben dem Lkw fuhr. Um nicht von dem Lkw erfasst zu werden, wich die 58-jährige mit ihrem Pkw nach links aus, geriet dabei jedoch in den Gegenverkehr und kollidierte hier letztlich mit zwei entgegenkommenden Pkw. Die Insassen der beteiligten Pkw wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die drei beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B 72 etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Leer - Ladendieb leistet Widerstand

Leer - Am Donnerstagnachmittag beobachtete ein Ladendetektiv eines Elektrofachmarktes an der Nüttermoorer Straße einen Mann, der ein Tablet unter seine Jacke steckte und den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, flüchtete dieser zunächst fußläufig. Der Ladendetektiv konnte noch die mitgeführte Tasche des Mannes ergreifen, der Mann jedoch entkam. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mitarbeiter den Mann erneut stellen und diesmal das Diebesgut ergreifen. Hierbei leistete der Täter aktiven körperlichen Widerstand, bei dem der Mitarbeiter jedoch nicht verletzt wurde. Dem Täter gelang es nicht, das Diebesgut für sich zu behalten und flüchtete letztlich ohne Beute mit einem roten Fahrrad in Richtung Stadtgebiet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Weener - Diebstahl aus Schuppen

Weener - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen kam es am Alten Schulweg zu einem Diebstahl aus einem gemauerten Schuppen einer Kirchengemeinde. Die hölzerne doppelflügelige Schuppentür wurde gewaltsam durch bislang unbekannte Täter geöffnet. Im Inneren wurden Gartenutensilien sowie ein Kompressor entwendet. Ebenfalls wurde versucht, die nebenstehende Garage gewaltsam zu öffnen. Zu einem Eindringen kam es offenbar nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Diebstahl eines Mopeds

Weener - In der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochnachmittag kam es im Meentelandsweg zu einem Diebstahl eines silbernen Mopeds (Kreidler). Die Schiebetüren eines rückwärtig gelegenen Schuppens wurden nach ersten Erkenntnissen durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt und geöffnet. Im Inneren wurde das o.g. Moped aus dem Jahr 1969 entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Bunde - Auffinden von Betäubungsmitteln

Bunde - Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) einen 18-jährigen Moormerländer als Fahrer eines Pkw VW in der Straße Bunde-West. Neben dem Fahrer befanden sich zwei weitere junge Männer mit im Fahrzeug. Während der Kontrolle, bei dem auch eine Diensthundführerin mit ihrem Rauschgiftspürhund eingesetzt war, ergab sich der Verdacht, dass sich Betäubungsmittel im Fahrzeug befinden. Bei einer Durchsuchung der Person und insbesondere des Fahrzeuges, unter Hinzuziehung des Diensthundes, wurden geringe Mengen von Cannabisprodukten festgestellt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Cannabisprodukte wurden sichergestellt. Bei dem 18-jährigen Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Welchen der Fahrzeuginsassen die Produkte zuzuordnen sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

