Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.11.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstahl - Zeugen gesucht! ++ Diebstahl eines Rollers ++ Diebstahl aus Wohnung ++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++

Leer - Ladendiebstahl - Zeugen gesucht!

Leer - Am Montagmittag kam es gegen 13:30 Uhr in einem Supermarkt in der Nüttermoorer Straße zu einem Ladendiebstahl. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Mitarbeiter einen bislang unbekannten Mann, der den Markt mit einem zum Sortiment gehörenden Rucksack samt Inhalt verlassen wollte, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, versuchte dieser fußläufig zu flüchten und auf sein Fahrrad aufzusteigen. Der Mitarbeiter hielt den Mann kurzzeitig fest. Der Unbekannte drohte dann mit der Anwendung von Gewalt, weshalb der Mitarbeiter von dem Mann abließ. Er konnte jedoch den Rucksack ergreifen. Der Täter flüchtete letztlich unerkannt und ohne Beute mit dem Fahrrad in Richtung Eisinghausener Straße. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann. Er wird auf eine Größe von etwa 170cm und auf ein Alter von etwa 45 Jahren geschätzt. Er ist von schlanker Statur und trägt eine Glatze sowie einen rötlichen/dunklen Bart. Das Erscheinungsbild wirkt osteuropäisch. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Lederjacke, einer blauen Jeanshose und braunen Schuhen bekleidet. Er flüchtete mit einem schwarzen Hollandrad, welches in einem schlechten Allgemeinzustand war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Diebstahl eines Rollers

Rhauderfehn - Am Montag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 07:20 Uhr bis 11:20 Uhr einen blauen Roller (Motowell) an einer Schule in der Werftstraße. Der Roller, welcher unterschiedlich große Außenspiegel und gelb lackierte Felgen besitzt, war auf einem zur Schule gehörenden "Rollerparkplatz" geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Emden - Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Bolardusstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten bislang unbekannte Täter über die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses in das zweite Obergeschoss. Dort gelangten sie auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten einer Wohnung. In einem Raum entwendeten sie Bargeld im unteren dreistelligen Gesamtwert, ein Smartphone sowie eine Spielekonsole. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Westoverledingen - Am späten Montagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr auf der Ihrener Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 46-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Pkw Opel und seiner 82-jährigen Beifahrerin die Ihrener Straße in Richtung Ihrhove. Hierbei übersah er, dass der vor ihm fahrende 30-jährige Westoverledinger als Fahrer eines Pkw Renault verkehrsbedingt halten musste. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerinnen beider Pkw verletzt wurden. Durch den Rettungsdienst wurden die schwer verletzte 82-jährige sowie die leicht verletzte 26-jährige Beifahrerin des Pkw Renault behandelt. Der Schaden an den Pkw wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt.

