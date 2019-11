POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl eines Akkumulators

Emden - In der Zeit von Samstagabend bis Dienstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter den Akkumulator eines E-Bikes (Gazelle), welches in einer Tiefgarage in der Kranstraße abgestellt und verschlossen war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Uplengen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Uplengen - Am Dienstagmorgen befuhr ein 18-jähriger Mann aus Uplengen die Stapeler Straße gegen 06:45 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Bühren. Kurz vor der Kreuzung Stapeler Straße / Meinersfehner Straße erkannte er Gegenstände auf der Fahrbahn und leitete einen Bremsvorgang ein. Trotz der Bremsung überfuhr der junge Mann die Gegenstände, wodurch sein Pkw beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass insgesamt sechs Betonpflastersteine (in Dreiecksform) in regelmäßigen Abständen auf den Längsseiten (ca. 30cm) stehend auf der Fahrbahn platziert wurden und hierdurch ein Hindernis bereitet wurde. Die Gesamtumstände deuten auf ein vorsätzliches Ablegen der Steine hin. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinweisgebern, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können.

Emden - Alkoholisiert vom Unfallort entfernt

Emden - Am Dienstagabend bemerkte eine Zeugin gegen 19:20 Uhr einen Pkw VW, der in der Kranstraße einen geparkten Pkw Audi touchierte und beschädigte. Die Fahrerin des VW entfernte sich jedoch unmittelbar vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten daraufhin die Anschrift der Fahrzeughalterin des Pkw VW auf. An dieser trafen sie auf die 61-jährige Fahrerin und Halterin des Wagens. Schon zu Beginn der Kontaktaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch. In der Folge gab die Emderin an, dass sie die Fahrerin des Pkw VW gewesen sei, einen Unfall jedoch nicht bemerkt habe. Basierend auf den Feststellungen führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei der Frau durch. 2,11 Promille lautete das Ergebnis, wodurch sie absolut fahruntüchtig war. Auf der Dienststelle der Polizei in Emden wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau sichergestellt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Weener / Bunde - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Weener / Bunde - Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Weenerstraße in Höhe der Anschlussstelle Weener / Bunde der A 31. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 52-jährige Frau aus Bunde mit ihrem Pkw Audi die B 436 in Richtung Weener und beabsichtigte nach links auf die Autobahn A 31 in Richtung Leer aufzufahren. Hierbei übersah sie den Pkw Ford einer entgegenkommenden 84-jährigen Frau aus Weener, die in Richtung Bunde fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem diese beschädigt wurden. Beide Frauen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser verbracht. Der Beifahrer im Pkw Audi blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Leer - Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Maiburger Straße gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Radfahrerin. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59-jähriger Mann aus Kirchlinteln mit seinem Pkw Seat die B 436 von Hesel kommend und bog in die Maiburger Straße ab. Unmittelbar danach beabsichtigte er mit seinem Pkw zu wenden und wieder auf die B 436 in Fahrtrichtung Leer aufzufahren. Hierbei übersah er eine 79-jährige Radfahrerin, die den Radweg der Maiburger Straße in Richtung Nortmoor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

