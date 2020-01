Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Radfahrer prallt gegen Fußgängerin

Konstanz (ots)

Schwer verletzt wurde eine 27-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in der Petershauser Straße. Ein 27-jähriger Radfahrer war auf der Fahrradstraße in Richtung Zähringerplatz unterwegs und erkannte zu spät das Rotlicht der Fußgängerampel auf Höhe der Markgrafenstraße. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit der die Straße querenden Passantin. Vom Rettungsdienst wurde die 27-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

