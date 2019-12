Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hochwertiger Sportwagen durch Feuer vollständig zerstört

Celle (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, in der Wernerusstraße ein auf dem Parkstreifen abgestellter Chevrolet Corvette in Brand. Die gesamte Front des amerikanischen Sportwagens von General Motors brannte aus, sodass der Pkw vollständig zerstört wurde. Die Löscharbeiten des Fahrzeuges gestalteten sich für die Feuerwehr aufgrund der Fahrzeugteile aus Carbon schwierig, weil von den verbrennenden Kohlefaserverbundstoffen eine hohe Gesundheitsgefährdung für die eingesetzten Kräfte ausging. Die entzündeten Magnesiumteile des Fahrzeuges führten zudem zu leichten Explosionen. Es entstand ein Sachschaden in hohem fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

