Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Unfallflucht (09.01.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag im Zeitraum von 08 Uhr bis 13 Uhr in der Paul-Jauch-Straße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza streifte und ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, davonfuhr. Der Seat weist am linken Frontflügel in einer Höhe von 23-65 cm Unfallspuren auf. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu wenden.

