Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Neuwertiger Ford zerkratzt 04.01.2020 bis 07.01.2020

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem neuwertigen Ford Tourneo, der im Zeitraum von Samstag, dem 04.01.2020, bis Dienstag, dem 07.01.2020, auf dem Marktplatz geparkt war. Im genannten Zeitraum zerkratzten unbekannte Täter die Lackierung an der Fahrerseite des schwarzen Vans mit einem nicht bekannten Gegenstand. An dem Ford Tourneo entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtgen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz am Neckar, Tel. 07454 92746 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell