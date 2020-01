Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach)Pkw rutscht Hang hinunter 08.01.2020

Stockach (ots)

Aufgrund von Eisglätte geriet am Mittwoch gegen 06.45 Uhr in der Braunenbergstraße ein Pkw-Lenker ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und rutschte einen Hang hinunter. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

