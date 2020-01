Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allmendshofen) Vorfahrt missachtet 08.01.2020

Donaueschingen (ots)

Sachschaden von über 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.00 Uhr auf der L 171 im Einmündungsbereich Zubringer Allmendshofen entstanden. Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin befuhr den Zubringer von der B 27 / B 33 kommen und wollte auf die L171 in Richtung Hüfingen einbiegen. Hierbei erkannte sie ihre Wartepflicht an der Einmündung nicht und übersah das aus Richtung Allmendshofen kommende Fahrzeug einer 53-jährigen Frau. Bei der Kollision wurde deren Auto stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

