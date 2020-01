Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Alkoholisierter leistet Widerstand 08.01.2020

Konstanz (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr eine stark alkoholisierte Person gemeldet, die an einem Imbiss in der Straße "Bahnhofplatz" mehrere Gäste lautstark beleidigt haben soll. Beamte des Polizeireviers erteilten daraufhin dem 43-jährigen Mann einen Platzverweis. Nachdem der Mann diesen missachtete und zurückkehrte, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim Verbringen zum Streifenwagen randalierte der 43-Jährige derart, woraufhin eine zweite Streifenwagenbesatzung hinzugezogen wurde. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte wurde nach Anordnung der zuständigen Richterin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich der 43-jährige nun verantworten

