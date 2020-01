Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unbekannter schlägt Pkw-Seitenscheibe ein und entwendet Handtasche (08.01.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Mittwoch im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Georg-Fischer-Straße die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz eines Bauhauses und Fitnessstudios abgestellten Pkw ein und entwendet daraus eine Handtasche der Marke "Louis Vuitton". In der Handtasche befand sich ein Geldbeutel der gleichen Marke, sowie Bargeld in nicht bekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell