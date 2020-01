Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horgen) Illegale Müllablagerung (08.01.2020)

Zimmern o.R. - Horgen (ots)

Bei einer Streifenfahrt stellten Beamte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine illegale Müllablagerung kurz nach dem Tennisheim Horgen in Fahrtrichtung Bauunion fest. Linksseitig in einem Waldstück lagen mehrere Fahrzeugteile u.a. ein Stoßfänger und Blenden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, in Verbindung zu setzen.

