Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen) Pkw mit Kot beschmutzt (07.01.2020)

Gaienhofen (ots)

Ein unbekannter Täter beschmutzte am Dienstag im Zeitraum von 22 Uhr bis 22.30 Uhr einen in der Sonnnenhalde am Fahrbahnrand abgestellten Opel Zafira mit Kot. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, zu melden.

