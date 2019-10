POL-IZ: 191009.1 Itzehoe: Mal ehrlich - auch Sie haben es eigentlich gewusst...

Polizeidirektion Itzehoe

Wer kennt es nicht - das Wochenende steht bevor, es hat sich reichlich Besuch angekündigt und im Kühlschrank herrscht gähnende Leere. Da bleibt nur der hektische Aufbruch zum Supermarkt, nicht selten mit einer Menge Leergut und dies und jenem im Gepäck. An das Portemonnaie wird gerade noch gedacht - auch daran, dass genug Bares enthalten ist - und ab geht´s. Von nun an dreht sich alles nur noch um Lebensmittel...Leider bleibt da die Vorsicht auf der Strecke und die Tasche gern mal unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. Diese Gelegenheit lassen sich Diebe nicht entgehen und mit einem schnellen Griff sind Sie Ihre Geldbörse los - und die gute Laune für das Wochenende ebenfalls.

So oder so ähnlich ergeht es momentan vermehrt den Kunden von Supermärkten oder sonstigen Geschäften, aber auch Wartenden in öffentlich zugänglichen Gebäuden. Menschen, die sich dort aufhalten, wo Diebe sich unbemerkt tummeln können, werden immer wieder Opfer von Gaunern, die rempeln, drängeln, nach Kleingeld fragen oder aber einfach klammheimlich in die Tasche oder den Warenkorb greifen.

Eigentlich sind diese Machenschaften allseits bekannt, aber Eile, Unachtsamkeit und Bequemlichkeit lassen uns im Alltag nachlässig werden. Zuletzt ging es einem Itzehoer so, der seine Geldbörse am Montag in der Gesäßtasche trug und damit sicher die Aufmerksamkeit jeden Diebes geweckt hat. Er zahlte seinen Einkauf bei einem Bäcker in der Innenstadt und betrat anschließend einen Laden in der Feldschmiede. Ob sein Portemonnaie ihn überhaupt noch bis dorthin begleitet hatte, ist unklar. In dem Geschäft jedenfalls stellte der 65-Jährige fest, dass seine Hosentasche zu seinem Ärger leer war. Zwar waren ihm zuvor noch verdächtige Personen aufgefallen - die waren allerdings mittlerweile über alle Berge, vermutlich mit seinem Eigentum.

Seit Anfang September verzeichnet die Polizeidirektion Itzehoe steigende Fallzahlen im Bereich des Taschendiebstahls. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Tätergruppe am Werk ist, die sich auf Taschendiebstähle in Supermärkten spezialisiert hat. Schwerpunkt war bislang das Itzehoer Stadtgebiet, aber auch in Kellinghusen, Schenefeld, Glückstadt, Wilster, Brunsbüttel und Meldorf schlugen die Unbekannten zu. Hinweise auf ihre Identität gibt es bis jetzt keine.

Also, damit Ihnen Ihre Geldbörse nicht abhandenkommt, sollten Sie folgende Verhaltenstipps beherzigen - auch wenn diese nicht immer bequem erscheinen:

- Tragen Sie Geldbörsen und auch Smartphones in verschlossenen Innentaschen, die keinen ungehinderten Zugriff erlauben. - Behalten Sie Ihre Handtaschen stets bei sich und legen Sie sie auch nicht nur kurzfristig ab - auch nicht in den sicher erscheinenden Einkaufswagen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tasche verschlossen und ein einfaches Öffnen unmöglich ist. - Wer ganz sichergehen möchte und kein Freund von Handtaschen ist, kann auf Gürteltaschen zurückgreifen, Brustbeutel tragen oder aber sein Portemonnaie mit einer Kette versehen. - Denken Sie daran, auch Stuhllehnen sind keine geeigneten Aufbewahrungsorte für Taschen - ebenso wenig wie die Netze von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen.

Beherzigen Sie diese Hinweise und erschweren Sie den Dieben damit das Leben!

