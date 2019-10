Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191008.8 Wilster: Diebe stehlen Kasse

Wilster (ots)

Zu einem Diebstahl einer Kasse samt Inhalt ist es am vergangenen Freitag in Wilster gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

Um 22.15 Uhr hielt sich der Geschädigte in seinem Imbiss in der Straße Am Markt auf. Die Geschäftszeit war bereits beendet, die Ladentür jedoch noch geöffnet. Der Anzeigende arbeitete in der Küche, als er die Klingel der Eingangstür vernahm. Bei einem Blick in den Geschäftsraum sah er zwei Personen, die mitsamt seiner Registrierkasse den Imbiss verließen. Der Wilsteraner nahm noch die Verfolgung auf, verlor die Flüchtenden jedoch im Bereich Colosseum aus den Augen. Eine Beschreibung war dem Mann aufgrund des schnellen Ablaufs der Geschehnisse kaum möglich. Er konnte lediglich sagen, dass einer der Täter mit einem helleren Anorak mit Kapuze bekleidet war.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 entgegen.

Merle Neufeld

