Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191008.5 Kollmar: Die Kripo bittet um Hinweise!

Kollmar (ots)

Nach dem Brand eines Carports in Kollmar Ende September ist die Brandursache noch immer nicht geklärt. Aus diesem Grunde sucht die Itzehoer Kripo nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort wahrgenommen haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben können.

Vom 22. auf den 23. September 2019 ging gegen Mitternacht ein Carport auf einem Grundstück in der Straße Lühnhüserdeich in Flammen auf. Der Unterstand brannte komplett nieder, an einem unmittelbar davor abgestellten Auto, an einem Motorrad und an einem Pferdeanhänger entstanden durch die Hitzeentwicklung zudem Beschädigungen. Das angrenzende Wohnhaus erlitt im Zuge des Brandes einen Glasschaden.

Was für das Feuer ursächlich war, ließ sich bis jetzt nicht zweifelsfrei klären. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell