Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191008.4 Brunsbüttel: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Brunsbüttel (ots)

Nach dem Einbruch unbekannter Täter in einen Lebensmittelmarkt in Brunsbüttel am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Im Zeitraum von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montagmorgen verschaffen sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft E Center Frauen in der Kaufhausstraße. Dort gingen sie einen Geldautomaten an und erbeuteten einen nicht geringen Bargeldbetrag. Anschließend verließen die Täter das Objekt in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf 2.500 Euro belaufen.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 4081 / 940 melden.

