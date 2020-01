Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33

AS Steißlingen) Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

B 33 / AS Steißlingen (ots)

Zwei schwer verletzte Autofahrerinnen und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 07.15 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Eine 34-jährige Honda-Lenkerin fuhr an der Anschlussstelle Steißlingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau auf die Bundesstraße auf. Beim anschließenden Wechsel auf den linken Fahrstreifen übersah sie einen dort fahrenden 28-jährigen Opel-Lenker. Obwohl dieser sofort abbremste, konnte er eine Kollision nicht verhindern und fuhr auf den Honda auf. Der Opel wurde nach rechts in die Leitplanke geschleudert, der Honda drehte sich um seine eigene Achse und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Eine nachfolgende 20-jährige VW-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und prallte frontal gegen den Honda. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurden die beiden schwer verletzten Frauen mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. Die drei nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Die Räumung der herumliegenden Trümmerteile sowie die Fahrbahnreinigung wurden von der Autobahnmeisterei übernommen. Während der Einsatzmaßnahmen war die B 33 kurzzeitig gesperrt, später konnte auf einem Fahrstreifen die Bundesstraße wieder befahren werden.

